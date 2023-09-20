При расследовании дела нашли коврик, на котором были следы ДНК.

Более полувека Федеральное бюро расследований (ФБР) не смогло выследить преступника, державшего в страхе Калифорнию, и издевавшегося над следователями.Все началось в 1968 году, когда двое студентов отправились на свидание, но стали жертвами преступника, который убил их. Через полгода жертвами стрельбы из пистолета стали Дарлин Феррин и Майк Мажо.Преступник, называвший себя Зодиаком, стал позже отправлять письма в газеты, в которых он признавался в убийствах, а также предлагал опубликовать его сообщения. В одном из подобных посланий он раскрыл подробности преступлений, а также отправил зашифрованное сообщение с обещанием убить еще 12 человек, если его никто не раскроют.Независимые расследователи из компании The Case Breakers заявили, что маньяком был ветеран ВВС США Гэри Фрэнсис Пост, который умер в 2018 году.В 2023 году при расследовании дела нашли коврик, на котором были ДНК следы, которые генетически совпадали с родственниками Поста. Теперь следователи полагают, что такие данные привлекут внимание ФБР.