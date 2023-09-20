39-летний житель Тверской области попался в руки полицейских 33-его региона. На родине мужчина совершил преступление против собственности и скрылся во Владимире. Следствию тогда не удалось

39-летний житель Тверской области попался в руки полицейских 33-его региона. На родине мужчина совершил преступление против собственности и скрылся во Владимире. Следствию тогда не удалось его поймать, а бандит продолжил злодействовать уже на новом месте, сообщили в пресс-службе УМВД по области. В августе тверчанин познакомился с 32-летней жительницей Владимира. Вскоре после знакомства женщина легла в