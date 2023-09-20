Мистер Вселенная Эдуард Кривенко, который ухаживал за кутюрье Вячеславом Зайцевым до смерти, поделился подробностями отравления.

"Мистер Вселенная" Эдуард Кривенко, который ухаживал за кутюрье Вячеславом Зайцевым до смерти, поделился подробностями отравления.На империю Вячеслава Зайцев, умершего в апреле этого года, претендуют не только члены его семьи. Есть среди потенциальных наследников и близкие друзья кутюрье. Один из них – 39-летний Эдуард Кривенко.Назвавшийся наследником Зайцева мужчина с экрана ТВ на всю страну объявил об отравлении. В программе "Малахов" модель и трехкратный обладатель титула "Мистера Вселенная" Эдуард Кривенко рассказал, что накануне записи эфира попал в реанимацию с симптомами отравления, и предположил, что в этом виноваты те, кто претендует на наследство Зайцева. Якобы его пытаются "убрать".Кривенко уточнил, что после тренировки почувствовал себя плохо. Симптомы говорили об отравлении. Но на деле все оказалось гораздо хуже. Эдуард оказался в тяжелом состоянии и с трудом, по его словам, выкарабкался. При этом, несмотря на слабое физическое состояние, он все-таки пришел на ТВ съемки.У Эдуарда есть претензии к внучке Вячеслава Зайцева Марусе. Он утверждает, что она проявляла при жизни к своем покойному деду исключительно меркантильный интерес и недостойна называться его наследницей. Хотя девушка до сих пор не подавала никаких заявлений на наследство.Юристы семьи Вячеслава Зайцева считают, что с наследством кутюрье должен разбираться, прежде всего, его сын Егор. Однако Эдуард Кривенко утверждает о наличии завещания, в которое он включен. При этом само завещание мужчина пока не показывает.