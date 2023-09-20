Народная артистка СССР Александра Пахмутова лишилась возможности выйти на улицу.

Народная артистка СССР Александра Пахмутова лишилась возможности выйти на улицу.Смерть поэта-песенника Николая Добронравова стала трагедией для Александры Пахмутовой, ведь они прожили в браке почти 70 лет. Став вдовой, народная артистка СССР не перестает плакать. Ее эмоциональное состояние тяжелое, поэтому сейчас композитору очень важны прогулки на свежем воздухе. Однако она не может покинуть квартиру из-за назойливых журналистов, дежуривших возле дома.О ситуации, в которой оказалась 93-летняя Александра Николаевна, рассказал певец Юлиан. Он назвал представителей СМИ налетевшими коршунами. Мол, те пытаются прорваться через охрану подъезда и пробраться к квартире Пахмутовой. Она же не в силах разговаривать, поэтому сейчас просто боится выходить на улицу."[Пахмутову] не могут вывести даже на прогулку, на улицу, чтобы подышать воздухом", – пожаловался артист.По словам Юлиана, поджидающих возле дома журналистов не раз призывали оставить овдовевшую Александру Николаевну в покое, ведь сейчас, очевидно, не может быть никаких интервью. Кстати, пресса атаковывает и певца. Он признался, что не может нормально спать уже третий день из-за надоедливых журналистов.Напомним, Николай Добронравов скончался в субботу, 16 сентября, в реанимационном отделении одной из столичных больниц после продолжительной болезни. Муж Александры Пахмутовой прожил 94 года.