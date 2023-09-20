Пока народный артист Филипп Киркоров, надрывая связки, восхваляет пластического хирурга Тимура Хайдарова, подарившего ему новое тело, певица Анастасия Сланевская (Слава) решила раскрыть секрет, который бросает еще одну тень на репутацию специалиста.

Пока народный артист Филипп Киркоров, надрывая связки, восхваляет пластического хирурга Тимура Хайдарова, подарившего ему новое тело, певица Анастасия Сланевская (Слава) решила раскрыть секрет, который бросает еще одну тень на репутацию специалиста.Слава, похоже, готова идти до конца в своей борьбе со звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Певица продолжает рассказывать о плачевных последствиях операции, которую ей сделал тот самый специалист, который вылепил из Филиппа Киркорова, можно сказать, другого человека. Исполнительница хита "Одиночество" не дает забыть о незаживающих шрамах и швах, которые у нее образовались после пластики груди.Негативный опыт, по словам Славы, имеют и другие клиентки Хайдарова. Мол, поэтому необходимо прикрыть деятельность этого хирурга. От волны критики спасти Тимура пытается Киркоров, ведь он не нарадуется, глядя на себя в зеркало. Правда, если верить словам Анастасии, артист тоже страдает из-за последствий операции.Слава рассказала, что точно знает секрет, который хранит Филипп. И хоть певицу попросили не распространяться об этом, смолчать она не смогла. Артистка выдала тайну о перевязках Киркорова у другого врача. Она призывает певца показать левую руку, чтобы все убедились: все не так радужно после пластики у Хайдарова."У него (Филиппа – Прим. ред.) с рукой очень большие проблемы", – объявила Сланевская.Певица пожелала коллеге выздоровления и призналась, что он ей очень нравится как артист, но не как человек. Слава удивляется тому, как рьяно Филипп Киркоров защищает Тимура Хайдарова, поэтому предположила: певец просто в доле с хирургом.