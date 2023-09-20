На школе №1 Судогды появилась мемориальная доска Александру Романову, погибшему во время проведения специальной военной операции.

На школе №1 Судогды появилась мемориальная доска Александру Романову, погибшему во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба .Александр Романов родился в 1999 году, окончил городскую школу с золотой медалью, а затем поступил в вуз, где получил не только гражданскую профессию, но и военное образование. По распределению нашего земляка отправили на Сахалин, где он служил на должности командира взвода.В зону СВО боец отправился в сентябре 2022 года. Военнослужащий умер 30 марта 2023 года. Александр Романов посмертно награждён орденом Мужества.На торжественной церемонии открытия мемориальной доски присутствовали родственники и знакомые героя, школьные учителя и представители органов власти. Вечная память.