Родители владимирских школьников станут больше платить за питание и продлёнку. Мэрия Владимира...

Родители владимирских школьников станут больше платить за питание и продлёнку.Мэрия Владимира утвердила новые расценки.Школьное питание подорожало на 10 рублей. С первого октября завтрак будет стоить 60 рублей, обед - семьдесят. Продлёнка для школьников тоже подорожает. Пятичасовое пребывание первоклассников после уроков обойдётся родителям в 102 рубля в день, шестичасовое - 116. А со второго по четвёртый классы четыре часа продлёнки будут стоить 102 рубля, пять часов - 162. Цена за группу продлённого дня складывается из двух услуг - присмотр и уход за детьми и подготовка к учебным занятиям.Администрация Владимира в третий раз назначает торги по благоустройству пруда у Дворца творчества юных - в старых садах на улице Мира.С предыдущей компанией контракт расторгли через месяц, после начала работ. Она должна была укрепить берег и очистить каскад прудов. У третьего по счёту подрядчика будет то же задание - провести обследование зелёных насаждений, спроектировать углубление дна водоёмов, набережную с пирсами, пешеходные маршруты. Нового подрядчика определят 6-го октября. Стоимость работ осталась прежней - 15 миллионов рублей.