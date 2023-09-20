На днях стало известно о появлении на свет еще одного ребенка у американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска.

На днях стало известно о появлении на свет еще одного ребенка у американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска.Певица Граймс родила от Илона Маска третьего ребенка. Родители назвали мальчика Тау Техно Механикус. Для предпринимателя же этот отпрыск стал десятым, что говорит о маниакальном желании мужчины иметь как можно больше детей. Правда, сексолог Александра Миллер не видит в этом ничего удивительного. По ее мнению, это вполне нормально для бизнесмена такого уровня.Эксперт отметила: весьма состоятельные люди, как правило, стремятся обзавестись большим потомством, чтобы потом спокойно передать свои дела в надежные руки и не беспокоиться о том, что после его смерти все пойдет прахом. Более того, Маск наверняка хочет, чтобы дети несли и его идеологию. Слова сексолога приводит .Миллер предположила, что Илон не верит существование загробной жизни и при этом не хочет мириться с тем, что человек смертен. Поэтому дети для него являются продолжением. Якобы предприниматель на подсознательном уровне рассчитывает: его жизнь будет вечной.Ранее актриса Эмбер Херд обвинила Илона Маска в публикации ее откровенных снимков. Бизнесмен без разрешения показал всему миру эти фото. Подробнее об этом "Дни.ру".