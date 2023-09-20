Жители села Есиплево Кольчугинского района сетуют на отсутствие чистой воды.

Жители села Есиплево Кольчугинского района сетуют на отсутствие чистой воды. В населённом пункте нет колодцев, а из кранов течёт ржавая вода. Об этом 19 сентября рассказала пресс-служба регионального .О своей проблеме сельчане заявляли в администрацию районного центра, однако жителям пока не помогли. В бюджете на это нет средств.«Но для подобных случаев в стране предусмотрена программа «Чистая вода». Мы порекомендовали жителям и главе поселения срочно вступить в неё. А мы сделаем всё возможное, чтобы помочь им в этом», – говорится в сообщении ОНФ.