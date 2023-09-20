Следственный комитет по Владимирской области опубликовал фото с места загадочной гибели семьи из...

Следственный комитет по Владимирской области опубликовал фото с места загадочной гибели семьи из четырех человек.По неподтвержденным данным из неофициальных источников, погибшие могли стать жертвами неправильной борьбы с домашними насекомыми с помощью ядохимикатов. Стало известно, что примерно в одно время с ними умерла их 91-летняя соседка по дому.Напомним, что мы уже сообщали: сегодня, 20 сентября, в квартире четырехэтажного дома, расположенного в поселке Энтузиаст Юрьев-Польского района, обнаружены тела родителей и двух их малолетних сыновей (2018 и 2021 года рождения), без признаков насильственной смерти.Судя по некоторым из опубликованных фото, именно версию отравления, в числе прочих, в настоящее время проверяет следствие.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области и облпрокуратуры