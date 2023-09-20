Смотрите Вести в 14.30: В посёлке Мстера Вязниковского района ни скорой помощи, ни...
Смотрите "Вести" в 14.30: В посёлке Мстера Вязниковского района ни скорой помощи, ни врачей...
Врачебная недостаточность
- В посёлке Мстера Вязниковского района ни скорой помощи, ни врачей...
Инспекторы ГИМС ловят нарушителей на воде
"Некоторые ездят без жилетов. Мало ли перевернутся..."
До конца сезона навигации - два месяца.
Молодая поросль
"Театр начинается.. с новой березовой рощи"
Артисты владимирской драмы высадили новые деревья в сквере у театра.