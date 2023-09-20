Смотрите Вести в 14.30: В посёлке Мстера Вязниковского района ни скорой помощи, ни...

Смотрите "Вести" в 14.30: В посёлке Мстера Вязниковского района ни скорой помощи, ни врачей...Врачебная недостаточность- В посёлке Мстера Вязниковского района ни скорой помощи, ни врачей...Инспекторы ГИМС ловят нарушителей на воде"Некоторые ездят без жилетов. Мало ли перевернутся..."До конца сезона навигации - два месяца.Молодая поросль"Театр начинается.. с новой березовой рощи"Артисты владимирской драмы высадили новые деревья в сквере у театра.