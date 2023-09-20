Готовность станции – более 70%.

Готовность станции – более 70%.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем рассказал о строительстве станции "Потапово" Сокольнической линии метро. Специалисты монтируют системы электроснабжения, вентиляции, отопления и пожарной безопасности.По словам градоначальника, станция улучшит обслуживание районов Новомосковского административного округа. Жители города Щербинка, поселений Сосенское и Воскресенское смогут экономить до 40 минут на поездках ежедневно.Прилегающую к станции территорию благоустроят. В порядок приведут участок магистрали "Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе" от станции "Коммунарка".Станция "Потапово" расположится на территории поселения Сосенское на пересечении трассы "Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе" с улицей Александры Монаховой. Она станет конечной на Сокольнической линии.Строительство станции началось в 2021 году. Название выбрали москвичи на портале "Активный гражданин".6 сентября участок Солнцевской линии метро со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". За первую неделю ими воспользовались 113 тысяч раз.На Люблинско-Дмитровской линии 7 сентября станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". В дальнейшем на ветке появится станция "Южный порт", которую построят между "Кожуховской" и "Печатниками".