Работы пройдут в ближайшие пять лет.

Работы пройдут в ближайшие пять лет.Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести реконструкцию не менее 500 зданий школ. Срок выполнения работ – ближайшие пять лет.С соответствующим поручением мэр столицы выступил на первом после его вступления в должность заседании президиума правительства Москвы.В рамках заседания обсуждались ключевые программы развития города. В ближайшие годы планируется продолжить обновление поликлиник, ускорить строительство мерополитена и реновацию жилья, совершенствовать проекты "Мой район", "Московское долголетие" и другие.Мэр столицы ранее о рекордном количестве учеников в городских школах. С началом нового учебного года за парты сели более 1,1 миллиона юных москвичей, из них около 120 тысяч пошли в первый класс.В конце августа Собянин школу в Молжаниновском районе на 1,1 тысячи мест. Там оборудовали лабораторно-исследовательский комплекс, большой спортивный зал, робокласс, медиатеку, многофункциональную библиотеку и IT-полигон.