Телеведущий Дмитрий Борисов возвращается на ТВ.

Телеведущий Дмитрий Борисов возвращается на ТВ.В прошлом году в эфир вышел последний выпуск ток-шоу "Пусть говорят". На протяжении пяти лет передачу вел Дмитрий Борисов. В последнее время шоумен не появлялся на телевидении, и вот наконец-то стало известно о его возвращении к работе.С 30 сентября, каждую субботу, Первый канал будет показывать зрителям новые выпуски шоу "Эксклюзив", которое будет вести Борисов. Об этом рассказывает . В этой передаче Дмитрий будет брать интервью у знаменитостей, обсуждать их карьеру и личную жизнь. Как обещают авторы передачи, она оправдает свое название, так как будет очень много никому неизвестных подробностей."" приводит слова Борисова, который рад вернуться к работе спустя долгое время. Телеведущий знает, что зрители соскучились, поэтому сам ждет не дождется премьеры новых выпусков шоу "Эксклюзив".Что же касается ток-шоу "Пусть говорят", то о его возвращении речи не идет. Вполне вероятно, что шоу прикрыли.Ранее Дмитрий Борисов был замечен на торжестве по случаю дня рождения его коллеги Юлии Барановской. До этого шоумен находился в США. Подробнее об этом "Дни.ру".