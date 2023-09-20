Ученый из РАН предсказал, что Владимирское Ополье зарастет лесом. Что такое культурный ландшафт ?...

Ученый из РАН предсказал, что Владимирское Ополье зарастет лесом.Что такое культурный ландшафт ? Какой он на нашей, исторической земле.. И как его можно развить и, главное, сохранить? В тур по владимирскому ополью отправился кандидат наук Владимир Каганский и наш корреспондент Полина Лаптева.Уникальный регион в пределах Центральной России. Так о Владимиро-Суздальском Ополье говорит именитый географ Владимир Каганский. Это уже 6-ое познавательное путешествие ученого в наш край. Исследователь культурного ландшафта изучает местность, подмечая природную упорядоченность и вековые закономерности развития. Остановками путешественника стали Кидекша, Торчино, Суздаль.- Путешествующий человек может видеть ландшафт во всех ракурсах, Ты оказываешься внутри ландшафта и можешь его переживать всеми органами чувств, чего не дает банк данных, никакие большие данные.Огромную Россию характеризует единство многообразия. Важна не россыпь отдельных территорий, а их гармоничное сочетание - замечает исследователь. Средняя полоса России - классический пример комплекса ополий и полесий, пронизанных речными долинами. Неслучайно именно они стали житницей первых княжеств северо-восточной Руси.Владимир Каганский. кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН:- Здесь сохранился полноценный аграрный культурный ландшафт, на котором выросли исторические города Ополья. Здесь, например, очень характерное для старых древнерусских городов сочетание полей, лесов, лугов и судоходных рек.Так примерно вставали все русские города.Культурный ландшафт - это символический отпечаток в природе человеческой деятельности - уточняет ученый. Пространство владимирской земли освоено не только хозяйственно, но и культурно. И ее блистательная ценность заключена в исторической архитектуре, которая стоит в очень характерных местах.Владимир Каганский. кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН:- Практически из любой точки маршрута, говорит ученый, виден какой-либо храм. Причем представлена архитектура разных стилей.Идеальный культурный ландшафт складывается из гармоничного сочетания компонентов. Культурный ландшафт никогда не должен зависеть от единой воли, он создается сотворчеством человека и природы - замечает географ. Но к сожалению, современная безвкусная застройка может обезобразить традиционно сложившийся пейзаж, сделать его менее живым. Поэтому не все антропогенные элементы сочетаются с исторической основой ландшафта. Просторы владимирских земель претерпевают неизбежные изменения. И они уже начались. На смену аграрному наследию вновь приходят леса. Природа берет свое, возвращаясь к исконному состоянию.Владимир Каганский. кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН:- На территории центральной России, на уже ста миллионах гектар сельское хозяйство исчезает и бывший сельский ландшафт ждет вот это состояние. Это состояние скоро исчезнет. Его важно запечатлеть.Здесь вырастут леса.Полезными ли будут эти леса - тоже важный вопрос. Для преобразования любого ландшафта нужно очень много творчества и сложностей - подчеркивает ученый. С одной стороны жаль вложенного гигантского крестьянского труда в освоение ныне заброшенных земель. Но, по словам ученого, ландшафт по-прежнему обладает потенциалом и всеми условиями для создания нового маршрута для путешественников.Владимир Каганский. кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии РАН:- Эти открытые места проходимы для пешего туризма, для велотуризма и особенно для конного туризма.Это более живописно, чем однообразные большие пространства. И если думать о будущем, здесь можно и нужно заниматься культурным лесовосстановлением, потому что спрос на древесину, на лесное хозяйство в котором будут грибы и ягоды - будет всегда. Но это нужно в горизонте трех - четырех поколений.Красоты местности - это не только совокупность точек. Эти просторы часто ускользают от взглядов туристов. А неплохо было бы о них рассказывать на экскурсиях тем же школьникам. Некогда густая сеть поселений редеет, ополье зарастает сорными лесами. Утрачиваются экосистемы и культурные смыслы, а без привычной среды трудно "живется" памятникам истории и культуры. Россыпь поселений утопающих за чередой зеленых холмов составляют самобытный дух Владимирского Ополья, который, пока ещё не ушел в забвение.Полина Лаптева, Андрей Беляков, Вести Владимир.