В Александровской Слободе состоялся исторический забег Царская дорога. По-настоящему Царский...

В Александровской Слободе состоялся исторический забег "Царская дорога".По-настоящему "Царский" забег с историческим антуражем прошёл в Александровской Слободе - двадцатый легкоатлетический кросс."Царская дорога" посвящена 510-летию города и Александровского кремля. В прошлом году был забег рЕкрутов Петра Первого, в этом гостей приветствовал хозяин Слободы, Иван Грозный. Перед началом старта он зачитал "указ", в котором пообещал победителям сокровища из своей казны. Всего было 7 забегов по территории музейного Потешного двора. Самым юным участником стал пятилетний Миша Золотов, самым старшим - шестидесяти шестилетний житель Карабанова Вячеслав Иванов.