В 5:58 утра 20 сентября спасатели получили сообщение о пожаре жилого дома №74 в деревне Хреново Собинского района. Когда пожарные прибыли на место, огонь перешел на крышу дома по-соседству,

В 5:58 утра 20 сентября спасатели получили сообщение о пожаре жилого дома №74 в деревне Хреново Собинского района. Когда пожарные прибыли на место, огонь перешел на крышу дома по-соседству, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Пламя успело разойтись на площадь 120 квадратных метров. Как сообщили «Шестому каналу» в МЧС, причиной возгорания стал неустановленный аварийный режим