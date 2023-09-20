В деревне Хреново Владимирской области утром загорелись два жилых дома. Сегодня (20 сентября, 6...

В деревне Хреново Владимирской области утром загорелись два жилых дома.Сегодня (20 сентября, 6 утра) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре жилого дома в Собинском районе.Увы, когда пожарные подразделения прибыли на месте, уже наблюдалось горение одного здания по всей площади и кровли другого строения.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, пламя удалось локализовать.Площадь пожара - 120 кв. м. Информации о погибших или пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц специальной техники и 27 человек личного состава.В данный момент дознаватель МЧС России устанавливает причину произошедшего.Напоминаем, что в случае пожара необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских (и мобильных) телефонов.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области