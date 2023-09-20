Музыканты исполнят программу “Узоры луговые” на импровизированной сцене под старинными деревьями. Выступать для слушателей будет Владимирский русский оркестр, художественный

Музыканты исполнят программу “Узоры луговые” на импровизированной сцене под старинными деревьями. Выступать для слушателей будет Владимирский русский оркестр, художественный руководитель Анатолий Антонов, и солисты Владимирской областной филармонии, сообщили в ВСМЗ. Организаторы обещают роскошную программу с “лирическими и залихватскими русскими народными песнями”, также прозвучат романсы начала 20-ого века, которые были популярны во времена хозяина усадьбы, а