В Кольчугине правоохранители выявили нарушения в содержании многоквартирного дома №64 по улице ІІІ Интернационала.

В Кольчугине правоохранители выявили нарушения в содержании многоквартирного дома №64 по улице ІІІ Интернационала. Об этом сообщила .В результате проверки было установлено, что здание обслуживает ООО «ЖЭУ №3». Однако управляющая компания ненадлежащим образом исполняла свои обязанности. Кирпичная кладка фасада дома оказалась частично разрушена, штукатурка повреждена, а между крышей и стенами появились сквозные дыры.В адрес руководителя УК внесено прокурорское представление об устранении нарушений, против гендиректора возбуждено административное дело.