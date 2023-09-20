Житель города Кольчугино предстанет перед судом по обвинению в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

Житель города Кольчугино предстанет перед судом по обвинению в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Об этом сообщила пресс-служба п.Правоохранители выяснили, что подозреваемый с 2020 по 2023 годы закупил в Московской области свыше 32000 пачек немаркированных сигарет. Их он привёз в родной город, чтобы продать. Однако стражи порядка пресеки незаконную деятельность и конфисковали товар общей стоимостью свыше 3,8 млн рублей.В настоящий момент уголовное дело в отношении мужчины передано в суд.