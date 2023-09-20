В Кольчугино прокурор направил в суд уголовное дело о незаконном обороте табачной продукции на 3,8...

В Кольчугино прокурор направил в суд уголовное дело о незаконном обороте табачной продукции на 3,8 млн рублей.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Органами предварительного следствия было установлено, что местный житель в период с 1 января 2020 года по 8 июня 2023 года приобрел на территории Московской области более 32 тысяч пачек немаркированных сигарет различных наименований. Их он специально привёз в город Кольчугино для продажи.Уточняется, что незаконная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.Табачную продукцию на сумму свыше 3,8 млн рублей удалось изъять.В данный момент уголовное дело направлено для рассмотрения в Кольчугинский городской суд.Фото: pxfuel.com