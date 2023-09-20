В компании “Аби Продакт” прокомментировали ситуацию с зараженной чумой свиней колбасой, которую обнаружили на Алтае. Инцидент произошел несколько дней назад. В Алтайском крае

В компании “Аби Продакт” прокомментировали ситуацию с зараженной чумой свиней колбасой, которую обнаружили на Алтае. Инцидент произошел несколько дней назад. В Алтайском крае обнаружили колбасу владимирского производства, в которой нашли ДНК вируса АЧС. Продукцию начали массово снимать с продажи. Напомним, на прошлой неделе зараженное африканской чумой свиней мясо обнаружили во Владимире в цехе на улице