В Коврове детские поликлиники не были оснащены необходимыми медицинскими приборами. Об этом...

В Коврове детские поликлиники не были оснащены необходимыми медицинскими приборами.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В результате проверки выяснилось, например, что в физиотерапевтическом кабинете детской поликлиники №2 отсутствовал аппарат магнитолазерной терапии и тонометр с манжеткой для детей до года.В кабинете лечебной физкультуры не было в наличии секундомера и стеллажа для инвентаря, а в кабинете массажа недоставало валиков для укладки пациентов, отсутствовали часы.В прививочном кабинете поликлиники №3 не обнаружились предусмотренные стандартом - пинцеты, резиновые жгуты, грелки, почкообразные лотки, мешок Амбу, а также емкость для сбора бытовых отходов.В прививочном кабинете детской поликлиники №1, в свою очередь, не было тонометра для измерения артериального давления (с манжеткой для детей до года), резиновых жгутов, а в процедурной - мешков Амбу.По результатам проверки главным врачам медицинских учреждений были внесены представления.Теперь устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Фото: pxfuel.com