Пожилого мужчину затянуло в лопасти спецтехники и оторвало конечности. Он скончался до приезда скорой помощи. Трагедия случилась 18 сентября в первой половине дня, неподалеку от деревни

Пожилого мужчину затянуло в лопасти спецтехники и оторвало конечности. Он скончался до приезда скорой помощи. Трагедия случилась 18 сентября в первой половине дня, неподалеку от деревни Кононово. Как сообщает наш источник, мужчина не был работником сельскохозяйственного предприятия, скорее всего он просто решил набрать себе кукурузы. Из-за высоких стеблей растения, водитель комбайна не заметил дедушку и