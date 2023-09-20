В среду утром, 20 сентября, в девятиэтажке на Октябрьской улице в Балашихе произошел, согласно предварительной информации, взрыв газа. Об этом сообщает . Обрушились третий, четвертый и пятый ..

В среду утром, 20 сентября, в девятиэтажке на Октябрьской улице в Балашихепроизошел,согласно предварительной информации, взрыв газа. Об этом сообщает .Обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Поврежденными оказались 10 квартир. По данным на 10:15, погиб один человек, еще один – пострадал, еще двое – остаются под завалами."" добавляют, что в настоящий момент устанавливается точная причина произошедшего. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб. На место также прибыл вице-губернатор по безопасности, уточняет интернет-издание "".