Школа на Дворянской улице в центре города, печально известная тем, что весной с ее стен на головы школьников упала штукатурка, постепенно становится безопаснее. Мэр Владимира Дмитрий Наумов

Школа на Дворянской улице в центре города, печально известная тем, что весной с ее стен на головы школьников упала штукатурка, постепенно становится безопаснее. Мэр Владимира Дмитрий Наумов сообщил в соцсетях, что в помещениях, где была протечка, ремонтные работы уже закончились. В нормативное состояние привели коридор и 6 кабинетов. Сейчас идет ремонт кровли, а конкретно –