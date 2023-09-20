В этом году на ремонт дорог Мурому выделили 115,6 млн рублей. На 15 участках асфальт уже заменили, еще 8 приведут в нормативное состояние до конца года, сообщил председатель Заксобрания

В этом году на ремонт дорог Мурому выделили 115,6 млн рублей. На 15 участках асфальт уже заменили, еще 8 приведут в нормативное состояние до конца года, сообщил председатель Заксобрания Владимирской области Владимир Киселев. Ремонт выполнен на следующих улицах: – ул. Артема; – ул. Красногвардейская; – ул. Свердлова; – ул. Лакина; – ул. Карла Маркса; –