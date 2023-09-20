Штрафы за превышение средней скорости могут вернуть в Россию уже в марте 2024 года. Публичные слушания соответствующего постановления уже состоялись в правительстве, сообщает . Издание ..

Штрафы за превышение средней скорости могут вернуть в Россию уже в марте 2024 года.Публичные слушания соответствующего постановления уже состоялись в правительстве, сообщает .Издание напоминает: если автомобиль едет быстрее скорости потока на несколько километров, значит, стоит ожидать штраф. Средняя скорость вычисляется следующим образом: длина пройденного машиной пути делится на время, которое водитель потратил на преодоление этого расстояние. Ограничения скорости на дороге будут учитываться при данном вычислении.В России штрафовали за превышение средней скорости в прошлом десятилетии. Несколько лет назад отказались от этого из-за судебного разбирательства, которое инициировал автомобилист. В Верховном суде он доказал, что две установленные на трассе камеры неверно измерили среднюю скорость. После этого систему фиксации средней скорости изменили и к вопросу о штрафах вернулись.