В «Селивановском лесничестве» Владимирской области незаконно вырубили лес на 800 тысяч...

В «Селивановском лесничестве» Владимирской области незаконно вырубили лес на 800 тысяч рублейСтало известно, что по материалам проверки Муромской городской прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса.Как оказалось, в границах Чаадаевского участкового лесничества (ГКУ ВО «Селивановское лесничество») неизвестные вырубили около 30 сосен.«Ущерб превысил 800 тысяч рублей...» - уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.Сообщается, что в итоге МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ («незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»).Фото: pxfuel.com