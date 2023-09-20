В Судогде по требованию прокуратуры была закрыта организация, которая незаконно выдавала...
В Судогде по требованию прокуратуры была закрыта организация, которая незаконно выдавала потребительские кредиты.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в Судогде по требованию прокурора был закрыт «ломбард».
Выяснилось, что организация, к основным видам деятельности которой относится хранение и складирование грузов, фактически выдавала займы обратившимся под залог движимых вещей. При этом соответствующего разрешения на это у владельцев не было.
По результатам проверки прокурором в отношении ответственного должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ («незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов»).
После вмешательства прокуратуры деятельность организации была прекращена.
Фото: pxfuel.com