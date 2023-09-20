Ремонт пешеходной дорожки между школой №42 и Городской больницей № 6 завершается, сообщили в мэрии. Этот тротуар популярен у местных жителей, ведь рядом – школа и больница. Во время

Ремонт пешеходной дорожки между школой №42 и Городской больницей № 6 завершается, сообщили в мэрии. Этот тротуар популярен у местных жителей, ведь рядом – школа и больница. Во время строительства “умной” спортивной площадки его повредили, а теперь восстанавливают. Ремонтом занимается подрядчик ИП Аморджаян, именно эта фирма в конце августа выиграла контракт стоимостью около 882 тысяч