Владимирцы остались недовольны санитарной рубкой парковых деревьев. В парке 850-летия во Владимире...

Владимирцы остались недовольны санитарной рубкой парковых деревьев.В парке 850-летия во Владимире спилили несколько десятков деревьев, видео появилось в одном из пабликов в соцсетях.- Расчистили поляну под какие-то другие нужды. Может быть, аттракционы поставят.На самом деле деревья срубили из-за веской заразной причины - ясени, орехи и вязы были поражены карантинным вредителем - ясеневой изумрудной златкой, рассказали в мэрии. И так выглядит борьба с вредным насекомым. Все деревья перед этим обследовала комиссия по зелёным насаждениям. Они же приняли решение убрать заражённые экземпляры, чтобы те не навредили здоровым.(Видео VK "Мой Владимир")