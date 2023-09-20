Владимирские актеры высадили новые березки возле драмтеатра. Актеры владимирской драмы сегодня...

Владимирские актеры высадили новые березки возле драмтеатра.Актеры владимирской драмы сегодня обновили "театральную" березовую рощу.К 175 сезону ветераны сцены высадили саженцы деревьев рядом со зданием театра. Слово Вере Куликовой.- Вот эту березку сажал Ильбар Юсупович и вот еще две следующие березки. Наше наследство осталось, наша память о замечательном артисте.Эти березы в 1972 году посадил народный артист России Ильбар Туйметов, рассказывает молодая актриса Владимирского театра драмы Мария Македонская.Мария Македонская, актриса Владимирского академического театра драмы:- После премьеры "Старосветских помещиков" мы с Ильбаром Юсуповичем шли к остановке и вот оно меня подвел к этой березке и рассказал почему-то! Вот ему было важно в этот момент передать вот эту информацию. Вот я ее берегу и несу дальше! И очень стараюсь всегда об этом рассказывать.С тех пор прошло больше полувека. Теперь около театра шумит березовая роща. В которой есть березка посаженная и мамой Марии, актрисой Ларисой Корягиной. Теперь она среди ветеранов сцены и тех, кому доверили сажать деревья в юбилейный 175 театральный сезон.Лариса Корягина, актриса Владимирского академического театра драмы:- Я работаю в театре с 70-го года. А театр открыли в 72-м. И вот в 72-м мы всем коллективом сажали вот эту березовую рощу, которую сейчас обновляем.В акции участвуют и народная артистка Галина Иванова и заслуженная артистка Татьяна Евдокимова. Во владимирской драме она 43 года.Татьяна Евдокимова, заслуженная артистка России, актриса Владимирского академического театра драмы:- 43 года с 80-го! 43 -ая ! А я с 82-го! Я своим сказала: я вам потом покажу, где будет моя березочка. Я вам потом пошевелю там!Николай Горохов, народный артист России, актёр Владимирского академического театра драмы:- Театр мы всегда говорим это храм. А около храма должны быть берёзы. Русские берёзы. Понимаете мы русские православные люди и слава Богу , что у нас есть такой удивительный источник вдохновения. Вот этот сквер.Инициатор акции Борис Гунин приурочил ее к юбилею театра. Сажать деревья - хорошая традиция. Роща, она как театр, должно обновляться, впуская в себя молодую поросль.Борис Гунин, заслуженный работник культуры России, директор Владимирского академического театра драмы:- Теперь ежегодно мы будем обновлять березовую рощу, мы будем высаживать новые деревья, саженцы. Со временем они приобретут такой же вид как и те , которые были посажены 50 лет назад. И может быть через 50 лет следующее за нами поколение тоже высадит свои берёзы и будет она жить всегда эта берёзовая роща.В посадке берез приняла участие и областной министр культуры Ольга Дёмина. По ее словам, артисты могут начинать готовиться к переезду... в родные стены.Ольга Дёмина, министр культуры Владимирской области:- 175 сезон , замечательный! Есть надежда на то что всё-таки хотя бы половина этого сезона театр проведет уже в этих стенах. У нас с Борисом Григорьевичем есть одна интересная задумка. Мы ее вынашиваем уже на протяжении достаточно долгого времени. Она творческая, которая в том числе может быть реализована в этих замечательных березках, в этой роще.В Березовой роще готовится новый театральный проект. А актеры владимирской драмы едут покорять новый олимп. Сразу после акции они отправились на фестиваль в Кострому. Символично, что с собой они везут "Лес плюс". Спектакль по Островскому.Вера Куликова, Александр Голубев. Вести-Владимир.