Владимирские актеры высадили новые березки возле драмтеатра.
Актеры владимирской драмы сегодня...
Владимирские актеры высадили новые березки возле драмтеатра.
Актеры владимирской драмы сегодня обновили "театральную" березовую рощу.
К 175 сезону ветераны сцены высадили саженцы деревьев рядом со зданием театра. Слово Вере Куликовой.
- Вот эту березку сажал Ильбар Юсупович и вот еще две следующие березки. Наше наследство осталось, наша память о замечательном артисте.
Эти березы в 1972 году посадил народный артист России Ильбар Туйметов, рассказывает молодая актриса Владимирского театра драмы Мария Македонская.
Мария Македонская, актриса Владимирского академического театра драмы:
- После премьеры "Старосветских помещиков" мы с Ильбаром Юсуповичем шли к остановке и вот оно меня подвел к этой березке и рассказал почему-то! Вот ему было важно в этот момент передать вот эту информацию. Вот я ее берегу и несу дальше! И очень стараюсь всегда об этом рассказывать.
С тех пор прошло больше полувека. Теперь около театра шумит березовая роща. В которой есть березка посаженная и мамой Марии, актрисой Ларисой Корягиной. Теперь она среди ветеранов сцены и тех, кому доверили сажать деревья в юбилейный 175 театральный сезон.
Лариса Корягина, актриса Владимирского академического театра драмы:
- Я работаю в театре с 70-го года. А театр открыли в 72-м. И вот в 72-м мы всем коллективом сажали вот эту березовую рощу, которую сейчас обновляем.
В акции участвуют и народная артистка Галина Иванова и заслуженная артистка Татьяна Евдокимова. Во владимирской драме она 43 года.
Татьяна Евдокимова, заслуженная артистка России, актриса Владимирского академического театра драмы:
- 43 года с 80-го! 43 -ая ! А я с 82-го! Я своим сказала: я вам потом покажу, где будет моя березочка. Я вам потом пошевелю там!
Николай Горохов, народный артист России, актёр Владимирского академического театра драмы:
- Театр мы всегда говорим это храм. А около храма должны быть берёзы. Русские берёзы. Понимаете мы русские православные люди и слава Богу , что у нас есть такой удивительный источник вдохновения. Вот этот сквер.
Инициатор акции Борис Гунин приурочил ее к юбилею театра. Сажать деревья - хорошая традиция. Роща, она как театр, должно обновляться, впуская в себя молодую поросль.
Борис Гунин, заслуженный работник культуры России, директор Владимирского академического театра драмы:
- Теперь ежегодно мы будем обновлять березовую рощу, мы будем высаживать новые деревья, саженцы. Со временем они приобретут такой же вид как и те , которые были посажены 50 лет назад. И может быть через 50 лет следующее за нами поколение тоже высадит свои берёзы и будет она жить всегда эта берёзовая роща.
В посадке берез приняла участие и областной министр культуры Ольга Дёмина. По ее словам, артисты могут начинать готовиться к переезду... в родные стены.
Ольга Дёмина, министр культуры Владимирской области:
- 175 сезон , замечательный! Есть надежда на то что всё-таки хотя бы половина этого сезона театр проведет уже в этих стенах. У нас с Борисом Григорьевичем есть одна интересная задумка. Мы ее вынашиваем уже на протяжении достаточно долгого времени. Она творческая, которая в том числе может быть реализована в этих замечательных березках, в этой роще.
В Березовой роще готовится новый театральный проект. А актеры владимирской драмы едут покорять новый олимп. Сразу после акции они отправились на фестиваль в Кострому. Символично, что с собой они везут "Лес плюс". Спектакль по Островскому.
Вера Куликова, Александр Голубев. Вести-Владимир.