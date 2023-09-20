На Всероссийских соревнованиях по самбо «Бородино» отличились девушки из Владимирской области.

На Всероссийских соревнованиях по самбо «Бородино» отличились девушки из Владимирской области. Воспитанницы спортшколы им. Чичваркина завоевали сразу три медали. Об этом сообщила .Конкуренция у наших землячек была серьёзной. В состязаниях сошлись свыше 200 атлетов из 24 субъектов РФ. Однако владимирские самбистки проявили отличную подготовку и волю к победе. В результате Анастасия Коноплева взяла золото всероссийских соревнований, Кристина Куропаткина завоевала серебро, а Венера Зыкова – бронзу.