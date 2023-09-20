В командировке в Докучаевске и Волновахе побывали 10 учителей из Владимирской области.

В командировке в Докучаевске и Волновахе побывали 10 учителей из Владимирской области. Наши земляки обменялись опытом с коллегами и проконсультировали их по новым учебным программам. Об этом сообщила пресс-служба .Также члены владимирской делегации посетили школы, колледжи и детские сады Волновахского района и Докучаевска. Учителя осмотрели образовательные учреждения и оценили их готовность к приёму воспитанников.