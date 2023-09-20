Владимирский экскурсовод опроверг миф о пьющей Руси. 110 лет назад в России прошел первый День...

Владимирский экскурсовод опроверг миф о "пьющей Руси".110 лет назад в России прошел первый День трезвости. Самые популярные мифы о якобы пьющей России - в репортаже Татьяны Воронцовой.- В современном мире есть миф о том, что история и традиции нашей страны неразрывно связаны с постоянным употреблением алкоголя. Нам этот миф навязали. И мы в это поверили.Но вот всегда ли русский человек употреблял алкоголь? Пролистав летописные источники, Александр замечает - чем больше изучаешь историю страны, тем трезвее взгляд на нее.Александр Смекалов, народный экскурсовод:- В середине первого тысячелетия на нашей территории жило финно-угорское племя Меря. И сама территория сподвигла нас на трезвый образ жизни.Виноградники наши предки не выращивали. Жили далеко от Средиземноморья, где культура пития возникла гораздо раньше. Суровый климат, рискованное земледелие предполагали непосильный труд - людям нужно было выжить, прокормиться и согреться. Пить было некогда, считает Александр. То же и с приходом восточных славян - у них не было винных праздников, да и самого вина, не было даже намека на богов вроде древнегреческих Бахуса и Диониса. Русские летописи не дают описания таких идолов. Разве что ... суздальского Облупы.Александр Смекалов, народный экскурсовод:- В книге «Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале» упоминается, что в этом городе стоял истукан бога Облупы. Книга 19 века, в других источниках упоминания о нем я не нашел . Мы даже не знаем точно, что он олицетворял, скорее всего это более поздний фейк, для того, что бы оправдать свое пристрастие к алкоголю.В Суздале, кстати, есть так называемая Кабацкая гора, под которой раньше стояли кабаки и местные называли это место Облупа. Выпивох так "облупляли". В смысле, "обдирали" до нитки. Конечно, слабоалкогольные напитки у славян были: зерновой квас, брага из перебродившего меда. Но пили их только во время религиозных ритуалов, после возвращения из боевых походов, на тризнах, пуская братину по кругу - не напиваясь. А вот на свадьбах - никогда.Александр Смекалов, народный экскурсовод:- Наши предки понимали, . , что если попадет яд внутрь, родится нездоровое потомство. И вообще это глупо. Есть хорошая пословица 19го века: Сколько мужья выпили водки, столько их жены и дети пролили слез.Маркетологи любят опираться на слова князя Владимира. Якобы Креститель Руси изначально благословил пристрастие к хмельному питию.Александр Смекалов, народный экскурсовод:- Веселие Руси есть пити, и нельзя без этого быти. Эти слова в уста князя вложил поздний летописец... И звучали они как веселье Руси есть питие при выборе веры.На самом деле историки склоняются к тому, что этой фразой князь дипломатично пресек попытки магометан навязать Руси свою веру. Винокурением в те времена не занимались. А потому и проблем с алкоголем не было. Александр рассказывает, прочитал " Русскую правду" - сборник законов сына князя Владимира- Ярослава Мудрого. И там нет ни слова об ограничениях потребления алкоголя и наказаниях для пьяниц. Этого попросту не было на Руси. А вот отдельные случаи встречаются в письменных источниках. Например Ибн-Ру́ста, арабский путешественник Х века, упоминает в «Известиях о Хазарах, Болгарах, Мадьярах, Славянах и Руссах», что древляне дают Ольге дань не пчелиным, а «питным» мёдом.Александр Смекалов, народный экскурсовод:- Можно вспомнить о третьей мести Ольги древлянам – ведь именно они убили ее мужа – князя Игоря за то , что он второй раз дань с них взять пытался. «Се уже иду я к вам, и устройте мне меды многие, иде же убйства мужа моего, и сотворю я над ним тризну». После этого она отправилась в путь с небольшой дружиной. Вблизи города Искоростеня, на могиле мужа, она повелела насыпать огромный курган и совершать тризну. Когда древляне напились, княгиня сначала велела своим воинам убить их.С алкоголем связаны только печальные исторические факты. Трудно не разглядеть на памятнике князю Владимиру интересную аллегорию – конь князя давит копытом змия - искусителя, убивающего ядом людей. Кстати, в истории Андрея Боголюбского, чьи мощи лежат в Успенском соборе Владимира, алкоголь сыграл, прямо скажем, убийственную роль. Кровавую расправу над князем группа заговорщиков совершила, если верить преданию, под действием спиртного.Александр Смекалов, народный экскурсовод:- Обезумевшие от ужаса, они выбежали из сеней и побежали в погреб- и там напились- как гласит летопись и опьяневшие пошли опять. Стены Дмитриевского собора оплетает каменная виноградная лоза. В Библии она символизирует Иисуса, ее побеги – учеников Христа.Александр Смекалов, народный экскурсовод:- Один из философов сказал: Будь проклят тот, кто раздавил виноградную лозу. Исходя из этого вопрос, кто был первым виноградарем? Самое интересное, что по Библии это был известный всем Ной.Над левым окном южного фасада есть еще один библейский сюжет – Иисус принимает крещение от Иоанна Предтечи.Александр Смекалов, народный экскурсовод:- Иоанн никогда не употреблял алкоголя. Но его обезглавили на пиру по приказу Ирода Антипы. 11 сентября Всероссийского дня трезвости.Иоанн Креститель стал его символом.11 сентября - в день мученической смерти Иоанна Крестителя, церковью положен строгий пост. В России - значит и во Владимире- в эти дни даже закрывались все винные лавки. Рассматриваем барельефы над левым окном северного фасада . По одной из версий - это Князь Всеволод с сыновьями. Александр говорит, тут уместно вспомнить их междоусобную битву при Липицах. Точнее, застолье перед решающим боем, которое предопределило его исход.Александр Смекалов, народный экскурсовод:- Ярослав и Юрий возгордились своим численным преимуществом. начали пировать в шатре . А дальше, как обычно пьяные разговоры и дележ шкуры неубитого медведя. Стали обсуждать , кому какие города достанутся еще до битвы и, как следствие, сыновья были разгромлены и бежали, теряя доспехи.В 15 веке на Русь завезли виноградный спирт- "аквавиту". Но она не тут не пришлась по вкусу. Впрочем, славяне быстро освоили технологию выгона спирта из злаковых. Но "хлебное вино", "горелку", водку могли себе позволить только богачи. Первый питейный кабак открыли в Москве при Иване Грозном.Александр Смекалов, народный экскурсовод:- Газета "Владимирские губернские ведомости" упоминает владимирский кабак в 1874 году. Так вот где-то здесь, рядом с церковью Бориса и Глеба находился владимирский кабак.Пили в России тогда мало. По свидетельству знаменитого австрийского путешественника Сигизмунд Герберштейн, который, кстати, был и у нас во Владимире, пьянство народ считал позором. Но от "кабачных акцизов", шедших в казну московского государства, отказываться никто не собирался.Александр Смекалов, народный экскурсовод:- В «царевых кабаках» было положено собирать определённый размер выручки при любых условиях. При недостаче прибыли не принимали никаких оправданий, ни того, что народ пить не хочет, ни того, что пить ему не на что. В случае недобора заведовавших кабаками - кабацких голов ждал правёж, то есть прилюдная порка и срок в тюрьме за долги.Людей, которые посещали питейные заведения, называли питухами. С гласной И в корне. От слова "пить".Александр Смекалов, народный экскурсовод:- На тот момент действовал знаменитый закон: "Питухов от кабаков не отганивать!" То есть, жене и другим близким запрещалось забирать пьяницу из кабака до тех пор, пока не пропьет все до нитки................В 1652 году царь Алексей Михайлович (Тишайший) под давлением духовенства созывает Земский собор, получивший название «собора о кабаках».)) После него ввели госмонополию на алкоголь, а кабаков заметно поубавилось, их даже переименовали - в «кружечные дворы».Александр Смекалов, народный экскурсовод:- По плану 1715 года...Влево от Торговых ворот при входе через них в Новый город стояла Пищая изба - вроде позднейшего трактира, а напротив нее, по-видимому, Стольная изба, где помещались стойки, за которыми сидели целовальники т.е продавцы вина в питейном заведении. Изготовление и хранение его производилось на Большом Кружечном дворе. у золотых ворот.Согласно плану 18 века в год на каждого человека уходило около 6 ведер вина.. В конце 19 века во Владимире работали 110 мест питейной торговли. «Запретить навсегда в России всякую торговлю водкой, как казённую, так и частную»- было мечтой Николая Второго. Последний российский император не был трезвенником. Но другим напиткам предпочитал квас и Ессентуки. Он первый на высоком уровне установил в годы Первой мировой СУХОЙ закон по всей стране. В бой за Веру, Царя и Отечество подобало идти трезвым!Александр Смекалов, народный экскурсовод:- В Петрограде...число преступлений уменьшилось вдвое)) А в 20 е годы 19 века, если верить "сухой" статистике, душевое потребление алкоголя и вовсе приблизилось к НУЛЮ. Первое послабление было сделано в 1921 году - разрешили продавать вино, затем пиво, а в 1925-м –когда во Владимире ,кстати, появился первый памятник Ленину - стали продавать водку- называли ее «рыковкой»- по фамилии председателя Совнаркома Алексея Рыкова. Фонетическая игра в слове понятна- у многих людей водка вызвала негодование.«Вы культурную революцию проповедуете, собираетесь строить социалистическую культуру, а сами народ спаиваете!» (фильм "Собачье сердце")Пьяницы «Царства Божия не наследуют»- сказано в Библии. В борьбу за трезвый образ жизни включилась Церковь. 11-го апреля 1890 г. вышел циркуляр Архиепископа Владимирского и Суздальского Феогноста (Лебедева), где предлагалось священникам открывать в своих приходах «Общества Трезвости». Во Владимире первый такой "салон" открылся здесь, в бывшем доме Муравкина - на Гагарина 5 . А уже в 1904 для "общества трезвости" было специально выстроено здание Народного дома. Сегодня здесь - кукольный театр.Александр Смекалов, народный экскурсовод:- Выписывались газеты, продавались недорогие книги, выписались даже муз инструменты за счет пожертвований госказны. Есть вывеска, что здесь находился народных дом митингов, но правильнее было бы народный дом общества трезвости.В СССР также проводились антиалкогольные кампании, работали лечебно-трудовые профилактории, где принудительно лечили от алкоголизма. Критический рубеж наступил в перестроечные 90-е, приведшие страну к настоящему алкогольному срыву. Но не пьянство, а именно трезвость - определённо русский обычай, подытоживает Александр. Он сам за последние лет десять не выпил ни капли.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин . Вести- Владимир.