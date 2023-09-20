Соревнования памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова прошли в Грозном. Свои успехи продемонстрировал и спортсмен из Владимира. 33-ий регион

Соревнования памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова прошли в Грозном. Свои успехи продемонстрировал и спортсмен из Владимира. 33-ий регион достойно представил Умар Жантаев, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по боксу. На соревнованиях он завоевал “серебро”. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: министерство спорта области