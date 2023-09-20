Горячую воду отключат на многих улицах района. Это связано с работами на магистральных тепловых сетях на территории завода «Электроприбор», сообщили в мэрии. Горячую воду отключат в два

Горячую воду отключат на многих улицах района. Это связано с работами на магистральных тепловых сетях на территории завода «Электроприбор», сообщили в мэрии. Горячую воду отключат в два часа ночи 21 сентября, а вернут в это же время 22 сентября по следующим адресам: – ул. 1-я Пионерская, 88-г; – ул. Северная, 55; – ул. Матросова, 28-а,