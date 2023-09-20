Во Владимирской области досрочно выполнят программу по расселению аварийных домов. Регион...

Во Владимирской области досрочно выполнят программу по расселению аварийных домов.Регион реализует программу по переселению граждан из аварийного жилья опережающими темпами.Планируется завершить программу переселения, рассчитанную до 1 сентября 2025 года, в полном объёме до конца 2023 года, сообщает Инспекция государственного жилищного надзора Владимирской области.До конца 2023 года осталось расселить 1 410 человек из 20,1 тыс.кв.м.Для этого строят 10 многоквартирных домов: по два в Гусь-Хрустальном и Струнине, по одному – во Владимире, Вязниках, Киржаче, Покрове, Собинке и Першинском сельском поселении.