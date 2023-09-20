Во Владимирской области есть планы по расширению медицинского вуза. Первый учебный год в филиале...

Во Владимирской области есть планы по расширению медицинского вуза.Первый учебный год в филиале ПИМУ во Владимире только стартовал, но уже есть планы по развитию медицинского вуза - этот вопрос на оперативном совещании накануне поднял губернатор, Александр Авдеев.Напомним, на первый курс зачислен 131 абитуриент. Преподают 14 врачей из учреждений нашего региона и специалисты головного вуза. Александр Авдеев поставил задачу в течение года создать рабочую группу, которая займется поиском зданий под второй корпус филиала и общежитие.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас, на ближайший год-два у нас мощностей хватает, но уже через два года у нас потребность такая будет. Поэтому за год надо решить и уже 25-26 год надо планировать объекты либо для ремонта // по общежитиям и по учебным корпусам, либо для строительства.