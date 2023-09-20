Аналитики платформы hh.ru составили рейтинг предложений во Владимирской области с самыми высокими зарплатами.

Аналитики платформы hh.ru составили рейтинг предложений во Владимирской области с самыми высокими зарплатами.В ТОП-5 наиболее заманчивых вакансий в 33-м регионе попали национальный директор, удалённый рекрутёр, руководитель стройпроекта, детский врач стоматолог-терапевт и директор региона. Работодатели готовы платить таким специалистам весьма солидные деньги. К примеру, зарплата детского врача колеблется в районе 150-350 тыс. рублей.Места всё ещё свободны.