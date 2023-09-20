Во Владимирской области обнаружены тела родителей и двух их малолетних сыновей без видимых следов...

Во Владимирской области обнаружены тела родителей и двух их малолетних сыновей без видимых следов насильственной смерти.О трагедии сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.По предварительным данным, сегодня (20 сентября) по месту своего жительства в квартире, расположенной в Юрьев-Польском районе, обнаружены тела родителей и двух их малолетних сыновей (2018 и 2021 года рождения), без внешне видимых следов насильственной смерти.На место происшествия выехал руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Кулаков Артем Александрович, под руководством которого организовано проведение первоначальных следственных действий.В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия, выполняются допросы соседей, родственников и других лиц, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий.«Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту обнаружения тел четырех жителей Юрьев-Польского района...» - сообщили в пресс-службе СУ СУ России по Владимирской области.Фото: https://vk.com/susk33