Бабье лето собирается задержаться в 33-ем региона. Особенно жаркими должны выдаться выходные этой недели. Об этом «Шестому каналу» начальник центра по гидрометеорологии Владимирской

Бабье лето собирается задержаться в 33-ем региона. Особенно жаркими должны выдаться выходные этой недели. Об этом «Шестому каналу» начальник центра по гидрометеорологии Владимирской области Владимир Малороссиянцев. Ровно год назад в домах региона началась подача отопления. Ситуация была нестандартная – днем столбики термометров показывали +15, ночью – ноль. Однако сентябрь 2023 года продолжает баловать владимирцев теплом.