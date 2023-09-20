Во Владимирской области в ДТП с самосвалом погиб водитель-пенсионер. Трагедия случилась сегодня в...

Во Владимирской области в ДТП с самосвалом погиб водитель-пенсионер.Трагедия случилась сегодня в Коврове в 11 часов 30 минут.По предварительным данным, 83-летний водитель автомобиля "Geely", выезжая на перекрестке с улицей Еловой на главную дорогу, не пропустил самосвал "Scania".Удар оказался настолько сильным, что от полученных травм пенсионер скончался на месте, его 82-летняя жена госпитализирована.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.