Во Владимирской области вырос индекс качества городской среды. По подсчетам, которые проводит...

Во Владимирской области вырос индекс качества городской среды.По подсчетам, которые проводит Минстрой России, 33 регион по итогам прошлого года набрал 200 баллов и достиг планового показателя. Но это в среднем. По городам цифры разнятся.Индекс качества городской среды это инструмент для оценки развития территорий. Он показывает, насколько комфортно, безопасно и интересно живется людям в городах, насколько современна и экологична среда их обитания и как в этом ключе работают органы власти. Учитываются тридцать шесть показателей - от количества аварийного жилья и автомобильных аварий до уровня озеленения и гражданской активности. 360 баллов - это максимум, который может набрать муниципалитет. Но до "высшей" оценки городам Владимирской области еще далеко. Больше всех по итогам прошлого года баллов набрали Гороховец (236), Суздаль (235), Юрьев-Польский (231) и Владимир (223 балла). Целый ряд муниципальных образований региона едва смогли преодолеть минимальный порог в 180 баллов.Елена Семенова, министр ЖКХ Владимирской области:- Начиная с 2020 года ежегодно не достигаются установленные значения индекса следующими муниципальными образованиями: это Радужный, Меленки, Костерево, Петушки, Судогда. Показатели остались неизменными за 2022 год по отношению к 21-ому у городов Гусь-Хрустальный, Струнино, Камешково, Киржача и Собинки.