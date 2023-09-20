37-летнего жителя столицы Вязниковского района подозревают в краже транспортных средств из сарая односельчанина. Вор во всем признался. И подозреваемый, и пострадавший проживают в поселке

37-летнего жителя столицы Вязниковского района подозревают в краже транспортных средств из сарая односельчанина. Вор во всем признался. И подозреваемый, и пострадавший проживают в поселке Мстера, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Преступление было совершено ночью 18 сентября этого года. Вязниковец вскрыл чужой сарай с помощью гвоздодера и по очереди откатил в свой двор мотоцикл