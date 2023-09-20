Свыше 36 тыс. жителей Владимирской области прошли вакцинацию от гриппа на минувшей неделе.

Свыше 36 тыс. жителей Владимирской области прошли вакцинацию от гриппа на минувшей неделе. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.Меж тем прививочная кампания продолжается. В медучреждениях и общественных местах открыты пункты вакцинации против гриппа и пневмококка. Прививку от коронавируса можно поставить исключительно в организациях системы здравоохранения.График работы пунктов можно посмотреть .