Житель города Вязники пытался добраться на угнанном автомобиле до Нижегородской области, но попал в...

Житель города Вязники пытался добраться на угнанном автомобиле до Нижегородской области, но попал в ДТП.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя.Как выяснилось, в августе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Владимирской районного центра, обратил внимание на автомобиль «ВАЗ».Осмотрев машину, молодой человек понял, что сигнализации нет, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Повредив стекло, он проник в салон и, замкнув провода замка зажигания, запустил двигатель.«На чужом автомобиле нетрезвый автолюбитель планировал добраться до Нижегородской области. Однако недолгая поездка завершилась дорожно-транспортным происшествием: не справившись с управлением, водитель въехал в металлический забор...» - поясняют в пресс-службе региональной УМВД.В итоге угонщик был задержан нарядом ДПС. Полицейские установили, что у 22-летнего жителя Вязников нет водительских прав.В данный момент молодому угонщику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)»).Фото: pxfuel.com