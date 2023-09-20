Жители поселка во Владимирской области боятся остаться совсем без врачей. Врачей не хватает,...

Жители поселка во Владимирской области боятся остаться совсем без врачей.Врачей не хватает, больных лечить некому. Жители поселка Мстера Вязниковского района в панике. Они обеспокоены нехваткой кадров в местной поликлинике. В проблеме разбиралась Полина Лаптева.Это не очередь в поликлинику, хотя бывает и такое. Это жители Мстеры пытаются донести свою боль до властей и рассказать, что поселковая амбулатория "доживает" последние дни.- У нас вот пойти, человек заболел - у него начинаются проблемы. Скажешь, "иди в больницу" - "да ну, что туда ходить?!"Мстерская поликлиника - одно из подразделений Вязниковской районной больницы, обслуживает около 6,5 тысячи человек. Сейчас здесь работают участковый педиатр и два терапевта. Но один из них ближайшее время уходит в декретный отпуск. Ожидание приемов узких специалистов может длиться месяцы, рассказывают пациенты. Людям ничего не остается, как обращаться за помощью в районные и областные учреждения здравоохранения. Или терпеть.Елена Шитова, жительница пос. Мстера:- Мы вынуждены заниматься самолечением. Потому что у нас нет возможности ни финансовой ни моральной обратиться за медицинской помощью. У нас нет такой возможности. Ни у каждого есть.Вот я села поехала. У кого есть машина, у кого нет. А если нет ни машины, ни чего ? Что значит - ложись и помирай?В Мстерской поликлинике нет и своей подстанции "скорой". Машины едут из Коврова или из Вязников.Валентина Медведева. жительница пос. Мстера:- Я ждала семь часов. Меня привезли в таком состоянии. Я думала не выкарабкаюсь. 7 часов ждать с инсультом скорую помощь.В поликлинике есть все условия для лечения больных. Открыты приемное, стоматологическое и женское отделения, дневной стационар, кабинет УЗИ. Рентген-кабинет закрыт, сбой в программном обеспЕчении, но это - дело техники и времени. Другой вопрос, где взять врачей? Не хватает невролога, офтальмолога, пустуют ставки гинеколога, онколога. По нормативу, на полную они здесь работать не могут, но хотя бы раз в неделю принимать должны, считают пациенты. В отделе кадров разводят руками: врачи идут, но их не так много, как хотелось бы.Елена Кулакова, начальник отдела кадров Вязниковской ЦРБ:- Принимаем участие в программе "Земский доктор". В прошлом году у нас 3 человека получили выплаты по этой программе. Сейчас мы готовим документы еще на 2 человек. т.е врач участковый и фельдшер пришли на данную программу. 10:38 - 10:49 Речи о закрытии Мстерской поликлиники не идет и никогда не шло. Наоборот, в следующем году планируется капитальный ремонт по программе модернизации первичного звена. У нас запланирован капитальный ремонт Мстерской поликлиники.По федеральной программе "Земский доктор" врачам таких населенных пунктов, как Мстера, положены "подъемные" - более миллиона рублей. Одна из участниц - главврач поликлиники, она же - участковый терапевт Дарья Сухова. В этом году Мстерская поликлиника участвует в региональной программе поддержки здравоохранения. Врачам обещают денежную поддержку в обмен на десятилетний трудовой договор. Дело за малым - найти желающих.Полина Лаптева, Алексей Ковалев, Вести Владимир.